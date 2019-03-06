Полиция ищет клиентов одного из крупных турагенств Екатеринбурга, которые остались без отдыха

В Екатеринбурге ищут потерпевших от действий одного из турагентств города.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД уральской столицы, с сентября прошлого года в полицию начали поступать многочисленные заявления о невыполнении одной из турфирм взятых на себя обязательств в рамках заключенных с клиентами договоров по организации их отдыха. Всего поступило более 40 заявлений от горожан, которые оплатили путевки с сентября по ноябрь 2018 года, но остались без денег и отпуска.

Сумма ущерба, причиненного туристам, превысила 1 миллион рублей. Название фирмы в МВД не называют, отмечая лишь, что это одно из крупных турагенств города.

"Полиция просит всех пострадавших от действий турфирмы обратиться в дежурную часть УМВД России по Екатеринбургу (ул. Фрунзе, 74) по телефону: (343) 294-14-94", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что при себе необходимо иметь паспорт и пакет документов о заключении договора с организацией.

В декабре прошлого года стало известно, что Следственный комитет РФ займется туроператором "Жемчужная река" из-за застрявших в Китае российских туристов.