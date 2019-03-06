Минюст отказался рассекретить доклад Медведеву про "обстоятельства непреодолимой силы" в коррупции

Минюст отказался раскрыть доклад для Правительства, по которому коррупционные правонарушения будут оправдывать "обстоятельствами непреодолимой силы".

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблоко" раскритиковал инициативу и запросил доклад Минюста с подробностями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Напомним, Министерство юстиции предложило смягчить антикоррупционное законодательство для чиновников, которые не могли избежать подобных правонарушений "по объективным причинам".

Отныне коррупция при "обстоятельствах непреодолимой силы" не будет считаться правонарушением. Сейчас паспорт проекта проходит общественное обсуждение на портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроект министерство разрабатывает совместно с Минтрудом, МВД, при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета России. Подробности о разработке ведомства представили в виде доклада для Правительства, которого нет в открытом доступе, отмечают в "Яблоке".

В ответе на запрос с просьбой прислать доклад Минюст сообщил, что "предоставить текст доклада в Правительство Российской Федерации не представляется возможным, поскольку данный документ относится к служебной переписке с Правительством Российской Федерации, материалы которой не предоставляются".

ЦАП намерен обжаловать отказ предоставить доклад. В партии отмечают, что в федеральных законах нет "служебной переписки" как основания для отказа на запрос информации.

Отметим, член комитета Госдумы по по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Свердловской области Николай Езерский считает, что идея Минюста справедлива и позволит отделить реальную коррупцию от недоразумений, которые возникают, когда подарки приносят в кабинет чиновника, например, пока он был в командировке.