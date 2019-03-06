В Челябинске конкурсных управляющих признали виновными в подкупе и посредничестве

В Челябинске осудили двух конкурсных управляющих - Александру Панову и Варвару Сокирян, женщин признали виновными в коммерческом подкупе и посредничестве в подкупе.

В июне 2017 года в Челябинске Панова получила через Сокирян от бизнесмена 1 млн руб. за действия, входящие в круг ее обязанностей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

При передаче денег обе были задержаны.

Пановой дали 5 лет условно, а Сокирян - 3,5 года условно.