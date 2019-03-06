В Китае отметили события на Даманском проклятиями в адрес "вражеской армии", но без упоминаний России

50 лет исполнилось одному из крупнейших вооружённых столкновений на советско-китайской границе. В боях 2 и 15 марта 1969 года на острове Даманском (или по-китайски Чжэньбаодао) погибли 58 советских пограничников. Потери китайских вооружённых сил, по разным данным, составляют от 68 до 800 человек. Сейчас отношения между Москвой и Пекином несравненно лучше, чем полвека назад, между РФ и КНР установлено всестороннее стратегическое партнёрство, однако конфликт на Даманском по-прежнему является важным для обеих стран.

Вспоминая события полувековой давности, в "Партии ветеранов России" эти события назвали "самой настоящей агрессией против нашей страны - первой и единственной после Великой Отечественной". С 1 по 25 марта в Дальнереченске Приморского края проходят мероприятия, приуроченные к памятной дате. Поклониться могилам погибших товарищей в Приморье приехали ветераны.

Памятные мероприятия прошли и с китайской стороны. В китайской прессе появились сообщения о том, что недавно 28 ветеранов конфликта и члены семей семьи некоторых погибших посетили часть, в которой служили с декабря 1967 г. и в марте 1969 г. когда "войска неприятеля с бронетехникой в большом количестве вторглись на территорию Отечества встретились с ним лицом к лицу, и бросили вызов смерти чтобы защитить честь отечества, ценой своей жизни защитили его безопасность".

Сообщается, что ветераны выступили с речами, которые заставили собравшихся плакать, и призвали солдат нового поколения хранить традиции армии и прислушиваться к указаниям партии.

После состоялось театрализованное представление, которое вернуло всех в те незабываемые времена. Спектакль "Рассказ об Уссури" поведал об истории "революционных мучеников, сражавшихся с неприятелем, подобным волкам и тиграм".

Стоит отметить, что о событиях на Даманском в начале марта в китайских СМИ и блогосфере вспоминают регулярно. Интересно, что на сей раз в заметке ни разу не упомянуто, кто именно был тем самым "неприятелем, подобным волкам и тиграм". Тогда как агитационные материалы тех лет были демонстративно направлены против "советских ревизионистов". Тем не менее, сейчас китайцам, вспоминая о тех событиях, рассказывают именно о "вражеской армии": "В марте 1969 года вооруженные формирования и бронетехника вражеской армии в большом количестве вторглись на территорию Отечества".

На всех кадрах с церемонии чествования ветеранов в китайских СМИ закрашены иероглифы с названием конфликта, а в тексте везде упоминается лишь "северная граница" (за исключением названия спектакля, из которого можно понять, что речь идёт о р. Уссури).