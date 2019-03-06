АПК Воронежской области установил новый рекорд - в производстве молока

В 2019 году в агропромышленном комплексе Воронежской области установлен рекорд, который не фиксировался в течение последних 25 лет, с 1994 года: общий объем ежедневного производства молока в сельхозпредприятиях региона составил более 2 тыс. т, а суточный надой на одну корову - 20,4 кг (в 2018 году - 18,6 кг).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства, Воронежская область уверенно удерживает лидирующие позиции среди регионов РФ в достижении высоких показателей в развитии молочного животноводства.

По итогам 2018 года объем валового надоя на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области составил 6915 кг, что заметно превышает средний показатель по РФ – 6094 кг.

Как заявлял губернатор региона Александр Гусев, власти Воронежской области рассчитывают на появление как минимум четырех молочных комплексов в этом году, и такого же количества в 2020 году.

"Нам бы хотелось, чтобы молоко вывозилось в твердом виде с территории области, то есть переработанное в сыр, творог, молочные продукты, с тем чтобы добавленная стоимость оставалась в регионе. Мы не видим пока какой-то серьезной экологической нагрузки от животноводства, но это тоже в зоне внимания нужно держать, с тем, чтобы не перенасытить и не получить проблемы экологического характера", - отмечал Александр Гусев.

Губернатор также обратил внимание на переработку и новые направления деятельности в сельском хозяйстве.

"Молочная отрасль не требует сейчас пристального внимания с точки зрения регулирования тех процессов, которые происходят. Опытным специализированным компаниям, которые знают, что и как делать, важно не мешать и оказывать те меры государственной поддержки, которые заявлены на федеральном и областном уровнях. Здесь отработанная система", - считает он.

Вторая часть задач - это все, что связано с переработкой и производством органической продукции. Тема новая, это требует и большего внимания, и больших усилий. Возможно, на старте потребуются отдельные программы, которые сейчас уже существуют и отработаны в рамках взаимодействия и по полеводству, и по животноводству молочному и мясному.

"Поэтому мы, не упуская из фокуса внимания уже налаженные, отработанные процессы, которые на территории области успешно функционируют, на новые задачи будем больше внимания обращать со стороны руководства", - подчеркнул Александр Гусев.