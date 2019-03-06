АПК Воронежской области установил новый рекорд - в производстве молока

06 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Центральный ФО Воронежская область

АПК Воронежской области установил новый рекорд - в производстве молока

В 2019 году в агропромышленном комплексе Воронежской области установлен рекорд, который не фиксировался в течение последних 25 лет, с 1994 года: общий объем ежедневного производства молока в сельхозпредприятиях региона составил более 2 тыс. т, а суточный надой на одну корову - 20,4 кг (в 2018 году - 18,6 кг).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства, Воронежская область уверенно удерживает лидирующие позиции среди регионов РФ в достижении высоких показателей в развитии молочного животноводства.

По итогам 2018 года объем валового надоя на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области составил 6915 кг, что заметно превышает средний показатель по РФ – 6094 кг.

Как заявлял губернатор региона Александр Гусев, власти Воронежской области рассчитывают на появление как минимум четырех молочных комплексов в этом году, и такого же количества в 2020 году.

"Нам бы хотелось, чтобы молоко вывозилось в твердом виде с территории области, то есть переработанное в сыр, творог, молочные продукты, с тем чтобы добавленная стоимость оставалась в регионе. Мы не видим пока какой-то серьезной экологической нагрузки от животноводства, но это тоже в зоне внимания нужно держать, с тем, чтобы не перенасытить и не получить проблемы экологического характера", - отмечал Александр Гусев.

Губернатор также обратил внимание на переработку и новые направления деятельности в сельском хозяйстве.

александр гусев(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

"Молочная отрасль не требует сейчас пристального внимания с точки зрения регулирования тех процессов, которые происходят. Опытным специализированным компаниям, которые знают, что и как делать, важно не мешать и оказывать те меры государственной поддержки, которые заявлены на федеральном и областном уровнях. Здесь отработанная система", - считает он.

Вторая часть задач - это все, что связано с переработкой и производством органической продукции. Тема новая, это требует и большего внимания, и больших усилий. Возможно, на старте потребуются отдельные программы, которые сейчас уже существуют и отработаны в рамках взаимодействия и по полеводству, и по животноводству молочному и мясному.

"Поэтому мы, не упуская из фокуса внимания уже налаженные, отработанные процессы, которые на территории области успешно функционируют, на новые задачи будем больше внимания обращать со стороны руководства", - подчеркнул Александр Гусев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

АПК Воронежской области установил новый рекорд - в производстве молока

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: молоко, Александр Гусев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 289

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети