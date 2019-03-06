"Покайтесь, грешники". Жители Красновишерска заявили о визите НЛО

Жители Красновишерска рассказали в соцсетях о неизвестных вспышках и гуле, который слышали в ночь на 6 марта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы рассказали также о скачках напряжения в квартирах и отсутствии света в частном секторе. Комментаторы отмечают, что "это был НЛО", а также отмечают примерное время – от 3.40 до 4.20 утра. Отдельные жители края предлагают "покаяться, потому что конец близок". По некоторым данным, речь идёт об отключении воздушной линии электропередач, от которой получают электроснабжение объекты посёлка Ключи. Случиться это могло из-за упавшего дерева.

Напомним, в середине февраля администрация Красновишерского района предупреждала жителей о том, что ступени ракеты-носителя "Союз" упадут на территории Кваркуши и Кутимского участкового лесничества. Жителей края призывали воздержаться от посещения указанных территорий. После запуска выяснилось, что ступень "промахнулась" мимо края.