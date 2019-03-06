Шумков рассказал в каких районах Зауралья скоро появится природный газ

Глава Курганской области Вадим Шумков в интервью государственной телерадиокомпании "Курган" заявил, что в регионе будет подготовлена специальная карта газификации районов.

В этом году газопровод начнут тянуть в сторону Лебяжья, после этого руководство региона решит в какие сроки газ появится в Макушино, Петухово, Частоозерье и Мокроусово.

"На эту карту нанесут населенные пункты и годы с указанием когда и куда придет газ", - отметил Шумков.