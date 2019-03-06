06 Марта 2019
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"Еще и готовить самим, слов нет": россияне ответили владимирской чиновнице, заявившей, что школы не обязаны кормить детей

Пользователи социальных сетей отреагировали на высказывание главы департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой, заявившей, что процесс организации детского питания в школах - это вопрос родителей. Люди вспоминают бывшую свердловскую чиновницу Ольгу Глацких и предлагают уволить Беляеву, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, видеозапись заявления владимирской чиновницы появилась на YouTube: так она прокомментировала отмену бесплатных завтраков для некоторых школьников младших классов. Беляева сослалась на закон "Об образовании", по которому школы несут ответственность лишь за качественное обеспечение условий для организации питания - предоставление кухонного оборудования, мест для приготовления пищи, а также мест в столовых.

"А вот обеспечить само питание, то есть подвоз, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее - вот это уже вопрос родителей", - заявила глава департамента образования и добавила, что многие ошибочно думают, что организация питания лежит на государстве.

Это мгновенно вызвало бурю негодования в социальных сетях.

"Свои-то отпрыски наверняка в элитной школе учатся, где-нибудь за бугром", "Какое государство - такие и чиновники", "И готовить самим, слов нет", - возмущаются пользователи.

Многие сразу вспомнили теперь уже бывшую главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая также считала, что власти ничего не должны людям.

коллаж, Ольга Глацких, Дмитрий Медведев(2018)|Фото: Накануне.RU

"Дума должна запретить чиновницам вообще открывать рот!", "Зачем и для чего нужны чиновники, сенаторы и т.д.? Видимо, чтобы говорить глупости и бредятину!", "Ну тогда и народ ее, эту чиновницу, содержать не должен, пусть работает на общественных началах, раз так "болеет" за государственные средства. Их таких много найдется - сэкономим и будем кормить детей за свой счет!", - предлагают в сосцетях.

Российский экономист Никита Кричевский считает, что никто Ольгу Беляеву после ее высказываний не уволит.

"Разведут дискуссию, обяжут внести поправки в Закон об образовании, пожурят, но не уволят. Потому что государство, лишающее людей средств к существованию, действительно нам ничего не должно. Тем более, нашим детям", - пишет Кричевский в своем Telegram-канале.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что российские чиновники не слушают президента Владимира Путина и продолжают оскорблять народ.

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"Еще и готовить самим, слов нет": россияне ответили владимирской чиновнице, заявившей, что школы не обязаны кормить детей

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Теги: дети, школы, питание, чиновники



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Ранее 06.03.2019 07:54 Мск Опять "макарошки"? Владимирская чиновница переложила ответственность за школьное питание на родителей

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