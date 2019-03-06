"Еще и готовить самим, слов нет": россияне ответили владимирской чиновнице, заявившей, что школы не обязаны кормить детей

Пользователи социальных сетей отреагировали на высказывание главы департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой, заявившей, что процесс организации детского питания в школах - это вопрос родителей. Люди вспоминают бывшую свердловскую чиновницу Ольгу Глацких и предлагают уволить Беляеву, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, видеозапись заявления владимирской чиновницы появилась на YouTube: так она прокомментировала отмену бесплатных завтраков для некоторых школьников младших классов. Беляева сослалась на закон "Об образовании", по которому школы несут ответственность лишь за качественное обеспечение условий для организации питания - предоставление кухонного оборудования, мест для приготовления пищи, а также мест в столовых.

"А вот обеспечить само питание, то есть подвоз, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее - вот это уже вопрос родителей", - заявила глава департамента образования и добавила, что многие ошибочно думают, что организация питания лежит на государстве.

Это мгновенно вызвало бурю негодования в социальных сетях.

"Свои-то отпрыски наверняка в элитной школе учатся, где-нибудь за бугром", "Какое государство - такие и чиновники", "И готовить самим, слов нет", - возмущаются пользователи.

Многие сразу вспомнили теперь уже бывшую главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая также считала, что власти ничего не должны людям.

"Дума должна запретить чиновницам вообще открывать рот!", "Зачем и для чего нужны чиновники, сенаторы и т.д.? Видимо, чтобы говорить глупости и бредятину!", "Ну тогда и народ ее, эту чиновницу, содержать не должен, пусть работает на общественных началах, раз так "болеет" за государственные средства. Их таких много найдется - сэкономим и будем кормить детей за свой счет!", - предлагают в сосцетях.

Российский экономист Никита Кричевский считает, что никто Ольгу Беляеву после ее высказываний не уволит.

"Разведут дискуссию, обяжут внести поправки в Закон об образовании, пожурят, но не уволят. Потому что государство, лишающее людей средств к существованию, действительно нам ничего не должно. Тем более, нашим детям", - пишет Кричевский в своем Telegram-канале.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что российские чиновники не слушают президента Владимира Путина и продолжают оскорблять народ.