Будут строить новый храм: на подготовку мирового соглашения по "трамваю до Пышмы" дали месяц

Арбитражный суд Свердловской области взял перерыв в рассмотрении иска администрации Екатеринбурга к Русской православной церкви (РПЦ) в лице Екатеринбургской епархии, чья собственность на окраине областного центра попала в план строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы по проекту УГМК. Стороны решили заключить мировое соглашение. В приходе ждут, когда для них построят новое здание, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня представитель епархии попросил отложить судебное заседание на неделю в связи с тем, что между сторонами идёт согласование и заключение мирового соглашения. Администрация, которая первая и пошла на мировую, поддержала ходатайство и добавила, что лучше продолжить рассмотрение дела в начале апреля.

"Дело отложили до 2 апреля по ходатайству сторон. Для заключения мирового соглашения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе епархии.

Таким образом, медники построят для православных новое здание, а старое - снесут. Такой вариант технически приемлем, поскольку здание деревянное, его можно демонтировать, как обычный сруб. Но придется учесть, что приход ценен для православных с точки зрения церковных норм, которые предполагают деликатный перенос не только освященного алтаря, но и участка почвы под храмом.

Напомним, что приход рождества Иоанна Предтечи расположен в старом деревянном здании бывшего сельского клуба по адресу проспект Космонавтов, 184. Администрация города направила уведомление об изъятии этой недвижимости для муниципальных нужд, причем, в качестве компенсации Екатеринбургской епархии обещали выплатить 3 млн 376 тыс. руб.

Общественник и алтарник храма Евгений Маленкин сообщил Накануне.RU, что православные ждут новое здание, а ока приход работает, в нем проводятся службы.

"Мы ждём какого-то решения, ждём, когда построят новый храм. Строительство запланировано, нам было гарантировано, что сначала построят новое здание, куда мы переедем и перенесём всю церковную утварь, а потом старое здание будет снесено. Эта ситуация нас устраивает. И мэрия и застройщик настроены на разумное и взвешенное решение, без всяких перегибов. Я просто на это надеюсь", - добавил он.

Представители мэрии ход дела комментировать не стали.

Отметим, что УГМК как участник в судебном процессе не заявлена, но позиция медников имеет весомое значение, поскольку затрагиваются их интересы как застройщика территории, изменения проекта связаны с финансовыми затратами.

Ранее епархия потребовала от ответчика предоставить суду комплексный план развития города в направлении Верхней Пышмы.