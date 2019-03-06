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Общество За рубежом

Звезду Майкла Джексона на Аллее славы в Голливуде взяли под охрану из-за выхода скандального фильма про поп-короля

После выхода документального фильма "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland"), в котором двое мужчин заявляют, что мальчиками их растлил Майкл Джексон, полиция Лос-Анджелеса была вынуждена взять под охрану звезду поп-короля на Аллее славы в Голливуде.

Как сообщает издание TMZ со ссылкой на полицию, дополнительное патрулирование бульвара вводили во время скандала с Дональдом Трампом (речь идет о последнем скандале – с участием порно-актрисы, которая хвасталась романом с женатым президентом) и с Биллом Косби (комика обвинили в сексуальном насилии).

Также в помощь полиции задействованы камеры наблюдения, несколько из которых теперь круглосуточно направлены на звезду Майкла Джексона.

Фильм "Покидая Неверленд" ранее был показан на кинофестивале в Санденсе, а затем в телеэфире его показал канал HBO. Он вызвал жесткие противостояния между поклонниками Джексона и теми, кто считает его преступником-педофилом.

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Звезду Майкла Джексона на Аллее славы в Голливуде взяли под охрану из-за выхода скандального фильма про поп-короля

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Теги: майкл джексон, покидая неверленд, педофилия, скандал



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