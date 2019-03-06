Арестован сургутянин, голым и пьяным "прятавшийся" в детском садике

Наказан сургутянин, который голым, пьяным и окровавленным спрятался в детском саду, сообщили Накануне.RU в городском суде.

Напомним, человек, спрятавшийся 4 марта на территории садика, ранее получал "административку" за употребление алкоголя в общественном месте, кражу, мелкое хулиганство, незаконный оборот наркотиков. Во время пребывания в садике он был пьяный, голый и в крови. С воспитанниками он не пересекался. Его отправили в больницу на освидетельствование.

Он арестован на семь суток.