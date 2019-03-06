06 Марта 2019
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Наука и техника В России

"Роскосмос" намерен разработать ракетоплан с ядерным двигателем

В России может появиться ракетоплан с ядерной установкой. Соответствующее с направил "Роскосмос".

Отмечается, что подобный аппарат изменит рынок космических средств и создаст новые рыночные ниши, передает РИА Новости.

Разработка новой техники должна вестись, в том числе, с использованием опыта создания корабля "Буран", "Бор", крылатых ступеней "Байкал" и МРКС для ракеты "Ангара".

В 2017 году "Ростех" вывел разработчика космических кораблей-ракетопланов "Буран" из банкротства. ОАО "НПО "Молния" - одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности СССР и России, созданное для решения сложных наукоемких задач. Входит в перечень стратегических организаций РФ.

НПО "Молния" участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", полет которого впервые в мире завершился автоматической посадкой на аэродром 15 ноября 1988 г.

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"Роскосмос" намерен разработать ракетоплан с ядерным двигателем

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Теги: ракетоплан, ядерный двигатель, роскосмос



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