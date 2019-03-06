В Перми пройдёт митинг против новой маршрутной схемы и ликвидации троллейбусов

В Перми состоится митинг за сохранение троллейбусного движения, против новой транспортной схемы и трансформации Горнозаводской железной дороги, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Организатор – "Левый фронт". Мероприятие пройдёт в Саду камней у вокзала Пермь-II с 13 до 14.00 16 марта. Митинг согласован с мэрией. Среди требований – протест против новой маршрутной сети, ликвидации троллейбусов и сноса участка Горнозаводской железной дороги.

Напомним, ранее жители Орджоникидзевского района выступили против закрытия движения поездов по участку Горнозаводской ветки железной дороги от Перми II до станции Мотовилиха. Срок закрытия движения на участке Горнозаводской ветки между вокзалами Пермь I - Пермь II перенесли на осень 2019 г.

"В настоящее время в Перми обсуждается проект новой транспортной модели. Проект подразумевает комплексный подход к организации перевозок, будут внедрены бесплатные пересадки, безналичная оплата проезда и единые проездные документы на всех видах транспорта. В рамках модели планируется изменение маршрутной сети", - сообщили ранее Накануне.RU в мэрии.

Добавим, проект реконструкции Комсомольского проспекта Перми не предусматривает троллейбусного движения. Их заменят на автобусы и трамваи. Причем водителям дадут возможность пройти переобучение. Как сообщают в мэрии, работы по реконструкции проспекта начнутся в этом году на участке от улицы Монастырской до улицы Пермской. Реализацию следующего этапа – от улицы Пермской до улицы Революции – планируется начать в 2020 г.