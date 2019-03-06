Стало известно, как вернут деньги за билеты на отмененный российский концерт The Prodigy

Стало известно, как будет проводиться возврат денег за билеты на российский концерт The Prodigy, который был отменен.

Напомним, легендарная британская группа отменила все свои предстоящие выступления, в том числе и в России. Решение связано со смертью фронтмена коллектива Кита Флинта.

Как сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля Park Live, где The Prodigy должны были выступить 14 июля, возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени.

"В данный момент мы занимаемся поиском решения для продолжения фестиваля в рамках трехдневного формата", - говорится в сообщении организаторов.

Напомним, тело 49-летнего Флинта было обнаружено в понедельник, 4 марта, в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс). Полиция и медики заявили, что его смерть не была криминальной.