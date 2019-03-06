06 Марта 2019
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Стало известно, как вернут деньги за билеты на отмененный российский концерт The Prodigy

Стало известно, как будет проводиться возврат денег за билеты на российский концерт The Prodigy, который был отменен.
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Напомним, легендарная британская группа отменила все свои предстоящие выступления, в том числе и в России. Решение связано со смертью фронтмена коллектива Кита Флинта.

Как сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля Park Live, где The Prodigy должны были выступить 14 июля, возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени.

"В данный момент мы занимаемся поиском решения для продолжения фестиваля в рамках трехдневного формата", - говорится в сообщении организаторов.

Напомним, тело 49-летнего Флинта было обнаружено в понедельник, 4 марта, в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс). Полиция и медики заявили, что его смерть не была криминальной.

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Стало известно, как вернут деньги за билеты на отмененный российский концерт The Prodigy

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Теги: The Prodigy, билеты, концерт, отмена, фестиваль



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