Киев ожидает полного прекращения транзита российского газа в 2020 году

Переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины оставляют мало надежды, что до конца текущего года будет заключен новый контракт. Это значит, что через год Украина может полностью остаться без транзита. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на конференции о будущем украинской газотранспортной системы, которая состоялась в Брюсселе.

"Будет не 30, 50 или 60 миллиардов кубических метров, а полный ноль. Когда будет завершен проект "Северный поток-2" в этом году, не будет необходимости для России использовать украинский транзитный путь. И они не будут искать даже причины - они просто не будут использовать украинскую ГТС", - сказал Витренко.

Он отметил, что основное противоречие между Киевом и Москвой заключается в том, что Украина хочет гарантированных объемов транзита через свою территорию, в то время как Россия не хочет связывать себя такими обязательствами.

"Учитывая ситуацию во время трехсторонних переговоров [России, Европы и Украины], я не вижу никаких оснований для оптимизма, никаких ожиданий, что будет сохранен транзит через Украину", - прогнозирует Витренко.

Он опасается, что потеря транзита приведет к экономическому спаду в стране.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что транзит российского газа через Украину невыгоден. А премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия готова поставлять газ через украинскую территорию после 2019 года, но при условии экономической выгоды, урегулированных отношений между сторонами и стабильной политической обстановки на Украине.