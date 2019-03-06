Сенат США отказался исключать депутата Госдумы Резника из санкционного списка

06 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Москва

Сенат США отказался исключать депутата Госдумы Резника из санкционного списка

Американский сенатор Бен Кардин отказался исключать депутата Госдумы Владислава Резника, обвиненного с пособничестве "русской мафии" в Испании, из санкционного списка на основании решения испанского суда. Запрос о снятии санкций направлял депутат Леонид Слуцкий, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд Испании принял окончательное решение об оправдании депутата Владислава Резника "по всем обвинениям, которые были ему испанским судом предъявлены". Именно обвинения стали основанием для включения Резника в санкционный список Бена Кардина. Госдума направила запрос сенатору об исключении Резника из списка.

В ответе сенатора утверждается, что Владислав Резник включен в санкционный список в связи с содействием войне на юго-востоке Украины, рассказал Слуцкий на пленарном заседании.

"Мы видим что сенатор Кардин потерял всякую последовательность суждений. Американский истеблишмент и особенно демократическую партию не интересует интересуют правовые нормы, они руководствуются своей антироссийской линией", - сказал Слуцкий.

Вячеслав Володин предложил отреагировать на заявления сенатора: заставить извиниться или привести доказательства. Кроме того, прозвучало предложение внести Кардина в санкционный список и запретить въезд в Россию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сенат США отказался исключать депутата Госдумы Резника из санкционного списка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владивлав Резник, Сенат США, санкции, российская мафия, Испанский суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 287

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети