Сенат США отказался исключать депутата Госдумы Резника из санкционного списка

Американский сенатор Бен Кардин отказался исключать депутата Госдумы Владислава Резника, обвиненного с пособничестве "русской мафии" в Испании, из санкционного списка на основании решения испанского суда. Запрос о снятии санкций направлял депутат Леонид Слуцкий, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд Испании принял окончательное решение об оправдании депутата Владислава Резника "по всем обвинениям, которые были ему испанским судом предъявлены". Именно обвинения стали основанием для включения Резника в санкционный список Бена Кардина. Госдума направила запрос сенатору об исключении Резника из списка.

В ответе сенатора утверждается, что Владислав Резник включен в санкционный список в связи с содействием войне на юго-востоке Украины, рассказал Слуцкий на пленарном заседании.

"Мы видим что сенатор Кардин потерял всякую последовательность суждений. Американский истеблишмент и особенно демократическую партию не интересует интересуют правовые нормы, они руководствуются своей антироссийской линией", - сказал Слуцкий.

Вячеслав Володин предложил отреагировать на заявления сенатора: заставить извиниться или привести доказательства. Кроме того, прозвучало предложение внести Кардина в санкционный список и запретить въезд в Россию.