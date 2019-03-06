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Общество Северо-Западный ФО

"Замуровали, демоны". Петрозаводского священника перевели в колонию общего режима за плохое поведение

В Петрозаводске руководство колонии-поселения потребовало перевести священника Ивана Петунова, осужденного за пьяное ДТП со смертельным исходом, в колонию общего режима. Как сообщили представители администрации исправительного учреждения, осужденный священник плохо себя ведет: он был признан злостным нарушителем, получил девять дисциплинарных взысканий.

"Неоднократно водворялся в ШИЗО, вспыльчив, раздражителен. Некорректно вел себя с сотрудниками колонии. Выражался жаргонными и нецензурными выражениями, обращался к сотрудникам колонии на "ты", – отметили сотрудники исправительного учреждения.

В частности, по словам сотрудников колонии, Петунов называл их "нечистой силой" и "демонами".

"На "ты" я к сотрудникам колонии не обращался. А жаргонных выражений не могу знать. Точнее, могу, я здесь их слышу каждый день. Но вслух не повторяю", – парировал Петунов, а также заявил, что демонами никого не называл.

В итоге судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых принял решение удовлетворить ходатайство администрации колонии-поселения и перевести Ивана Петунова в колонию общего режима, где ему предстоит провести оставшиеся полтора года.

1 декабря 2015 года священник Иоанн Петунов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на пешеходном переходе петрозаводчанку Марию Жулябину. Женщина погибла на месте. 16 июня 2016 году он был приговорен к 4 годам колонии-поселения. Во время судебных разбирательств Иван Петунов был приостановлен в служении, однако сана священника до сих пор не лишен, сообщает Федералпресс.

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"Замуровали, демоны". Петрозаводского священника перевели в колонию общего режима за плохое поведение

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Теги: священник, колония, срок, ДТП



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