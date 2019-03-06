Глава Минздрава во второй раз оказала неотложную помощь пассажиру на борту самолета

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту рейса Москва - Ташкент оказала первую медицинскую помощь пассажирке.

Гражданке Узбекистана стало плохо, у нее начались резкие боли в животе, сообщает ТАСС.

Экипаж лайнера спросил по громкой связи, есть ли в салоне врач. На призыв откликнулась Скворцова - она принесла медикаменты из своей личной аптечки.

Аналогичный случай произошел в 2016 году. Пассажирке рейса Москва – Нью-Йорк стало плохо. Скворцова, которая летела тем же бортом, оказала пострадавшей первую помощь.

В октябре сообщалось, что медики московского футбольного клуба "Динамо" оказали первую помощь одной из пассажирок лайнера "Аэрофлота".

Самолет выполнял рейс Грозный - Москва. Женщина потеряла сознание во время полета, после чего у нее случился судорожный приступ. Медицинская бригада футболистов оказала помощь женщине.