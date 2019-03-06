"Прохожу лечение не в России". Подрядчик "Самара Арены" опроверг информацию о задержании

06 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО

"Прохожу лечение не в России". Подрядчик "Самара Арены" опроверг информацию о задержании

Подозреваемый в крупных хищениях при строительстве самарского футбольного стадиона бизнесмен не появится на судебном заседании по своему аресту.

Генеральный директор ООО "Стальмонтаж-Электросталь" Сергей Уласевич заявил, что находится в зарубежном санатории, где проходит лечение. При этом, следственный комитет ходатайствует о заключении предпринимателя под стражу, пишет Федералпресс.

Сергей Уласевич, обвиняемый в хищении 2,5 млрд руб. при строительстве футбольного стадиона "Самара Арена" опроверг информацию о своем задержании. Он сообщил интернет-изданию "Самарское обозрение" о том, что в настоящее время находится в одном из санаториев за пределами России. По словам предпринимателя, его здоровье ухудшилось и пока домой он возвращаться не намерен.

Что касается уголовного дела о крупных хищениях, то свою вину бизнесмен полностью отрицает. Причиной конфликта между ним и генеральным подрядчиком Уласевич называет отсутствие договоров поставки. Кроме того, предприниматель сообщил о том, что сам в судебном порядке требует со своих заказчиков ("ПСО "Казань" и "СК "Татдорстрой") 2,2 млрд руб., которые так якобы и не выплачены ему за работы на "Самара Арене".

"Договор на поставку конструкций у меня прямой с заводом ЗАО "Курганстальмост". И эти конструкции официально приобретались нашей организацией, они являются собственностью "Стальмонтаж-Электростали", чему есть бухгалтерское подтверждение. У "Курганстальмоста" мы сами заказали и получили 13,2 тыс. тонн металлоконструкций на сумму 2,1 млрд руб. Платежи осуществлены в рамках нашего договора с "Курганстальмостом", в том числе и сделанные по распределительным письмам напрямую от СК "Татдорстрой". В дальнейшем данные платежи учитывались в счет взаиморасчетов по договорам подряда. Сейчас у нас два разных договора поставки. По одному поставщик "Татдорстрой". Так планировалось изначально. Но затем решили, что закупать будет "Стальмонтаж-Электросталь" как монтажник. И мы заключили прямой договор с "Курганстальмостом". Но договора поставки с "Татдорстроем" у нас до сих пор нет, его отказываются заключать. Без него мы не можем отдать ни одного килограмма металлоконструкций, так как у нас нет оснований", - объяснил он в беседе с "Самарское обозрение".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Прохожу лечение не в России". Подрядчик "Самара Арены" опроверг информацию о задержании

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Самара Арена, стадион, подрядчик, обвинения, Стальмонтаж-Электросталь, Сергей Уласевич



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 259

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети