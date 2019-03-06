Социологи выяснили, на какие акции протеста готовы выйти жители России

Социологи опросили россиян о их готовности присоединиться к массовым протестам. Данные приводятся в исследовании "Левада-центра".

Так, протесты с политическими требованиями поддержат 20% респондентов, а не поддержат 69%. Еще 26% опрошенных заявили о готовности присоединиться к акциям с экономическими требованиями, в частности, с требованием против падения уровня жизни. В свою очередь, 69% участников опроса отказались поддерживать подобные акции.

34% сообщили о готовности выйти на акции социально-экономического плана, 63% выступили против. Также социологи установили, что больше всего россиян готовы были участвовать в политических акциях в минувшем июле (23%), а в экономических - в ноябре (30%).

Как пишет Infox.ru, исследование проводилось с 15 по 20 февраля этого года. В нем приняли участие 1 тыс. 600 совершеннолетних граждан, проживающих в 137 населенных пунктах в 50 регионах страны.

Напомним, ранее россияне называли своими главными тревогами рост цен и несправедливое распределение доходов.