Причиной обрушения плит в доме №3/1 по Революции в Перми стали нарушения при возведении здания

Причиной обрушения плит на техническом этаже дома №3/1 по Революции в Перми стало низкие качество применяемых при строительстве материалов и самого возведения здания, нарушение СНиП, отступление от утвержденных проектных решений. Об этом эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета заявили на рабочей встрече с главой города Дмитрием Самойловым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, частичное обрушение плиты на верхнем техническом этаже жилого дома произошло 27 января. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей. Вскоре в сопровождении спасателей жильцы смогли забрать личные вещи.

Эксперты кафедры "Строительное производство и геотехника" университета закончили инструментальное обследование конструктивных элементов здания. Работы шли вместе с компанией "ВерхнекамТИСИз", проводившей инженерно-геологические исследования грунтов и фундаментов. На основании разрешения, выданного специалистами университета, плиты демонтированы. Противоаварийные мероприятия полностью прошли до 1 марта. Сейчас специалисты усиливают конструкции и продолжают обследование.

Основными причинами обрушения стали низкое качество выполненных работ и применяемых материалов при строительстве застройщиком, нарушение СНиП, отступление от утвержденных проектных решений. Технический отчет уйдёт в департамент ЖКХ мэрии к середине марта. После этого примут решение о ремонте дома и возвращении жильцов в квартиры.

Для стабилизации ситуации предложено усилить всю кровлю дома, оборудовать силовой пол по всему периметру технологического этажа, заменить консоли, два года осуществлять технический мониторинг конструкций. В квартире №106 заменят стену и перекрытия. Все эти работы займут два месяца.

По состоянию на 5 марта в департамент соцполитики поступило 63 пакета документов на компенсацию за съём жилья. Из них 38 семей уже получили компенсацию. Жильцы 12 квартир размещены в пунктах временного размещения, остальные – у родственников и знакомых.

Речь идёт о компенсации в сумме от 15 тыс. руб./мес. за "однушку" до 22 тыс. руб./месс. за "трёшку".