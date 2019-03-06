Прикамские депутаты могут собраться на внеочередное заседание из-за Путина

Депутаты Законодательного собрания Пермского края 7 марта могут провести внеочередное заседание регионального парламента. Аппарат предварительно оповестил депутатов о планируемой "пленарке", но о точном времени и повестке ничего неизвестн6о, передает корреспондент Накануне.RU.

Подготовку к внеочередному заседанию подтвердили несколько депутатов заксобрания. По их словам, представители аппарата оповестили о планах по телефону и попросили не уезжать из города.

"Приглашения по электронной почте не было. Повестка тоже неизвестна, возможно, вопрос будет связан с посланием президента Федеральному Собранию", - отметил собеседник агентства.

Напомним, Совет Госдумы в приоритетном порядке рассмотрел проект об изменении расчета доплат к пенсиям. Инициатива кабмина, внесенная после послания Владимира Путина, должна быть принята в "весеннюю сессию". Расходы на индексацию социальной выплаты в 2019-2024 гг. оцениваются в 120 млрд руб. Отзывы на проект должны направить регионы.

В заксобрании Пермского края Накануне.RU сообщили, что решение о внеочередном заседании официально не принято.