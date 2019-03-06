На Южном Урале прокуратура требует отправить в отставку председателя районного собрания из-за недостоверных сведений в декларации

06 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

На Южном Урале прокуратура требует отправить в отставку председателя районного собрания из-за недостоверных сведений в декларации

Прокуратура требует досрочно прекратить полномочия председателя собрания депутатов Чесменского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Спикер в декларации о доходах за 2016 год занизил размер пенсии более чем на 20 тыс. рублей. Кроме того, он не указал наименования и реквизиты документов, явившихся законным основанием для возникновения права собственности на земельные участки и нежилые помещения.

Также в декларации не указана информация о наличии двух счетов и одного счета супруги.

Аналогичные нарушения были выявлены и в декларации за 2017 год.

В связи с этим прокуратура требует от районного собрания решить вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале прокуратура требует отправить в отставку председателя районного собрания из-за недостоверных сведений в декларации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прокуратура, собрание депутатов Чесменского района, председатель, декларация,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 259

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети