На Южном Урале прокуратура требует отправить в отставку председателя районного собрания из-за недостоверных сведений в декларации

Прокуратура требует досрочно прекратить полномочия председателя собрания депутатов Чесменского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Спикер в декларации о доходах за 2016 год занизил размер пенсии более чем на 20 тыс. рублей. Кроме того, он не указал наименования и реквизиты документов, явившихся законным основанием для возникновения права собственности на земельные участки и нежилые помещения.

Также в декларации не указана информация о наличии двух счетов и одного счета супруги.

Аналогичные нарушения были выявлены и в декларации за 2017 год.

В связи с этим прокуратура требует от районного собрания решить вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя.