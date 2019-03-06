"МегаФон" судится с тагильской мэрией из-за "Светлого города": в деле появились новые доказательства

Арбитражный суд Свердловской области принял новые доказательства по иску ПАО "МегаФон" к администрации Нижнего Тагил о взыскании более 6,6 млн руб. расходов, связанных с переустройством и переносом линий связи, которые по договору аренды были размещены на опорах освещения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Истец настаивает на том, что в связи с реализуемой в муниципалитете программой "Светлый город" выполнил требования мэрии по переустройству и переносу части сетей связи с опор освещения в подземную канализацию "Ростелекома", понеся соответствующие расходы.

Ответчик новых позиций к сегодняшнему заседанию не предоставил, как и прежде утверждая, что ПАО заключило соответствующий договор на использование муниципальных опор освещения не с мэрией, а сторонними организациями, а потому горадминистрация не обязана возмещать расходы на перемещение линий связи под землю. При этом сам факт требований мэрии о переносе кабелей представитель ответчика не отрицает.

Учитывая, что истец предоставил новые доказательства, в частности, схему и маршрутизацию кабельных сетей, акты выполненных работ и платежные поручения, суд принял решение о переносе заседания на 17 апреля, чтобы подробно познакомиться с материалами.

Напомним, в Уральской ассоциации операторов отслеживают этот процесс и считают, что в рамках реализации программы "Светлый город" мэрия якобы заставила оператора перенести часть сетей в подземную канализацию "Ростелекома". Требование было выполнено, но теперь в "МегаФоне" намерены взыскать расходы с мэрии. В качестве третьего лица по делу заявлено Управление муниципального имущества.

В ассоциации считают, что у "МегаФона" есть все шансы выиграть иск. Президент "УралАОС" Леонид Блинов говорит, что в целом расходы, понесенные операторами связями в Нижнем Тагиле в рамках реализации программы "Светлый город", за последние два года составили десятки миллионов рублей.

Стоит отметить, что прецедент рассмотрения подобного иска уже был. В июле 2018 года оператор ООО "Сибирские сети" подал исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края на департамент городского хозяйства администрации Красноярска, требуя взыскать 1,076 млн руб.: спор касался финансирования переноса контактной сети оператора на проспекте Мира под землю, в кабельную канализацию в рамках подготовки к Универсиаде. В итоге Арбитражный суд встал на сторону провайдера.