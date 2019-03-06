Несколько игроков "Спартака" пропустили тренировку перед ответным матчем с "Уралом"

Сразу несколько игроков "Спартака" во вторник пропустили тренировку перед ответной встречей 1/4 финала Кубка России против "Урала".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе московского клуба, тренировку пропустили Антон Шитов, Павел Маслов, Наиль Умяров и Михаил Игнатов. Причиной стало то, что молодые спартаковцы проходили углубленное медобследование для юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения). Во второй половине марта команде предстоит выступить в элитном раунде чемпионата Европы-2019. Кроме этого, Александр Ломовицкий занимался отдельно от общей группы с физиотерапевтом из-за сильного ушиба стопы, полученного в матче с "Краснодаром".

В среду утром "красно-белые" проведут очередную тренировку, после чего отправятся в Екатеринбург.

Напомним, в первой встрече на "Открытие Арене" между "Спартаком" и "Уралом" была зафиксирована ничья. Ответная игра пройдет на "Екатеринбург-Арене" завтра, 7 марта.