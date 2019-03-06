В Югре бизнесмен незаконно заработал на месторождениях 5 миллионов

Бизнесмена подозревают в незаконном предпринимательстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

48-летний руководитель одной из компаний без лицензии на работу взрывопожароопасных и химических опасных объектов первого, второго и третьего классов опасности на кустовых площадках нескольких месторождений отпаривал буровое оборудование, магистральные линии подачи воды, емкости и дорожные плиты, полагают силовики. На этом он заработал 5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ранее в поле зрения силовиков он не попадал.