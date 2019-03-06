06 Марта 2019
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Спорт В России За рубежом

В России может пройти Суперкубок Южной Америки-2020

В России может пройти Суперкубок Южной Америки по футболу 2020 года. Однако как заявил министр спорта РФ Павел Колобков, в данный момент что-либо комментировать по этому вопросу преждевременно.

"В России ежегодно проводится множество международных соревнований различного масштаба. Вопрос проведения в 2020 году в России Суперкубка Южной Америки по футболу обсуждается в рабочем порядке", - цитирует слова Колобкова ТАСС.

По словам министра спорта РФ, российская сторона заинтересованна в предоставлении спортивных объектов для проведения наиболее интересных турниров.

Суперкубок Южной Америки - клубный футбольный турнир, в котором принимают участие победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка (в другом переводе - Кубок Судамерикана).

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предлагал провести в России финал Кубка Либертaдорес-2018. Однако решающий матч между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плэйт" в итоге прошел в Мадриде из-за беспорядков в Буэнос-Айресе.

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В России может пройти Суперкубок Южной Америки-2020

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Теги: Суперкубок Южной Америки-2020Ю, Россия, футбол, Павел Колобков



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