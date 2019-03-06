06 Марта 2019
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Происшествия За рубежом

В Таиланде пьяная русская туристка выпала с балкона отеля и погибла

В Таиланде на острове Пхукет 27-летняя туристка выпала с балкона четвертого этажа местного отеля, об этом пишет издание Phuket News.

Сообщается, что россиянка получила тяжелейшие травмы головы, ее доставили в госпиталь, однако врачи не смогли ее спасти.

По предварительным данным, инцидент не является суицидом, а произошел случайно. Дело в том, что накануне вечером женщина вместе с подругой выпивали, на балконе отеля также была найдена бутылка пива, пишет издание.

Подруга погибшей отправилась спать раньше, поэтому не видела момент падения.

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В Таиланде пьяная русская туристка выпала с балкона отеля и погибла

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Теги: Таиланд, Пхукет, балкон, отель, смерть, гибель, россиянка



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