КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Американский Центр стратегических и международных исследований обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома Сохэ в КНДР.

Отмечается, что космодром бездействовал с августа 2018 года. Активность начала проявляться через два дня после провального саммита США-КНДР в Ханое.

5 марта южнокорейское агентство Yonhap заявило, что власти КНДР восстанавливают ядерный полигон Дончан-ри. Информацию подтвердили представители южнокорейской разведки и два американских интеллектуальных центра, передает Regnum.

Напомним, саммит в Ханое завершился безрезультатно. Лидеры двух стран вели переговоры примерно четыре с половиной часа, но затем неожиданно покинули место их проведения.

Издание "The Sunday Times" назвало возможную причину провала переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Саммит завершился досрочно якобы из-за требований Трампа закрыть секретный завод по обогащению урана под Пхеньяном - Ын отказался это сделать, пишет издание.