06 Марта 2019
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Экономика Челябинская область

Чистая прибыль ЧТПЗ по итогам года увеличилась на 92%

Выручка ЧТПЗ по итогам 2018 года выросла на 13% и составила 178 млрд 840 млн рублей, а чистая прибыль компании увеличилась на 92% - до 7 млрд 726 млн рублей. Группа ЧТПЗ объявила финансовые результаты по итогам прошлого года в соответствии с МСФО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В 2018 году объем реализации труб сократился на 3,6% по сравнению с 2017 годом и составил 1,9 млн тонн.

"Группа ЧТПЗ приняла участие во всех значимых российских проектах топливно-энергетического комплекса, основные объемы продукции были поставлены для строительства участка Северо-Европейского газопровода "Грязовец – Выборг", - отметили в пресс-службе компании.

Валовая прибыль повысилась на 18% и составила 44 млрд 286 млн рублей, при этом показатель EBITDA вырос на 19% – до 28 млрд 223 млн рублей.

Чистый долг компании составил 68,4 млрд рублей.

Как отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков, компания сохранила позиции одного из основных поставщиков трубной продукции для нефтегазовой отрасли, а положительная динамика финансовых показателей связана со стабилизацией цен на металлы, оптимизацией долговой нагрузки, а также системной работой, направленной на повышение внутренней эффективности компании.

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Чистая прибыль ЧТПЗ по итогам года увеличилась на 92%

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Теги: ЧТПЗ, трубы, прибыль, выручка,



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