В Южной Корее российских моряков с судна "Палладий" приговорили к тюремным срокам
Пять российских моряков с судна "Палладий" приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.
У россиян есть неделя на то, чтобы подать апелляцию на вынесенный приговор, сообщил ТАСС консул России в Пусане Роман Быков.
В июне 2018 года моряки с судна "Палладий" пожаловались в профсоюз на невыплату зарплат. После этого в дело вмешался Следственный комитет, сообщалось о начатой проверке.
В августе судно задержали в Южной Корее. Моряки попытались покинуть страну на корабле без оформления документов, однако их остановила береговая охрана.