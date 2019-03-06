В Южной Корее российских моряков с судна "Палладий" приговорили к тюремным срокам

Пять российских моряков с судна "Палладий" приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.

У россиян есть неделя на то, чтобы подать апелляцию на вынесенный приговор, сообщил ТАСС консул России в Пусане Роман Быков.

В июне 2018 года моряки с судна "Палладий" пожаловались в профсоюз на невыплату зарплат. После этого в дело вмешался Следственный комитет, сообщалось о начатой проверке.

В августе судно задержали в Южной Корее. Моряки попытались покинуть страну на корабле без оформления документов, однако их остановила береговая охрана.