Все выступления The Prodigy, в том числе в России, отменены из-за смерти Флинта

Легендарная британская группа The Prodigy отменила все свои предстоящие концерты. Музыканты коллектива сделали заявление, опубликовав пост на странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что решение связано со смертью фронтмена группы.

"В связи с трагической смертью Кита Флинта все предстоящие шоу будут отменены", - отмечается в сообщении.

Таким образом, выступление The Prodigy в России, которое было намечено на лето этого года, также не состоится, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, тело 49-летнего Флинта было обнаружено в понедельник, 4 марта, в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс). Полиция и медики отметили, что смерть его не была криминальной.

В дальнейшем создатель The Prodigy Лиам Хоулетт заявил, что Кит Флинт покончил жизнь самоубийством.