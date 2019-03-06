06 Марта 2019
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Общество В России За рубежом

Все выступления The Prodigy, в том числе в России, отменены из-за смерти Флинта

Легендарная британская группа The Prodigy отменила все свои предстоящие концерты. Музыканты коллектива сделали заявление, опубликовав пост на странице в соцсети Facebook.
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Уточняется, что решение связано со смертью фронтмена группы.

"В связи с трагической смертью Кита Флинта все предстоящие шоу будут отменены", - отмечается в сообщении.

Таким образом, выступление The Prodigy в России, которое было намечено на лето этого года, также не состоится, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, тело 49-летнего Флинта было обнаружено в понедельник, 4 марта, в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс). Полиция и медики отметили, что смерть его не была криминальной.

В дальнейшем создатель The Prodigy Лиам Хоулетт заявил, что Кит Флинт покончил жизнь самоубийством.

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Все выступления The Prodigy, в том числе в России, отменены из-за смерти Флинта

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Теги: The Prodigy, Флинт, смерть, концерты, отмена



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