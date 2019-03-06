Дорожная авария на Ставрополье унесла жизни шести человек, еще пятеро - в тяжелом состоянии

На федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае столкнулись "ГАЗ" и микроавтобус "Мерседес".

В аварии погибли шесть человек, еще пятеро получили тяжелые травмы, детей среди погибших и пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в ГИБДД края.

ДТП произошло в 5.30 6 марта у поворота на село Дворцовское в Кочубеевском районе. По предварительным данным, "ГАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

Микроавтобус ехал из Азербайджана в столицу. Сейчас гражданство и личности жертв и пострадавших устанавливаются.