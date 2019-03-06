06 Марта 2019
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Общество За рубежом

В сети появился двухминутный трейлер последнего сезона "Игры престолов"

Внимание! Текст содержит спойлеры.

За месяц с небольшим до премьеры (в США – 14 апреля) телеканал HBO опубликовал официальный трейлер продолжительностью две минуты последнего сезона "Игры престолов".

Частично в нем публикуются кадры, мелькавшие раньше в других трейлерах (например, обзоре новинок HBO). Например, уже было известно, что Дейнерис Таргариен появится в стенах Винтерфелла. А вот из нового: на север прибывает и Джейми Ланнистер, который хочет исполнить свою клятву; разномастное союзное войско начинает готовиться к битве с Белыми Ходоками; все любуются двумя оставшимися в живых драконами Дейнерис; в самом последнем кадре трейлера зритель узнает, что Ходоки прибыли к некому поселению людей, вероятно, Винтерфеллу.

Судя по соотношению лайков и дизлайков, большинству поклонников саги трейлер понравился. В комментариях воинственные зрители подгоняют авторов: "Аж мурашки пробежали по коже, давайте быстрее уж, адреналин как будто сам в бой пойду", "Валар Моргулис. Я уже вижу, как я на ВСЁ кладу 15 апреля, иду за свой комп, включаю ИП, заранее купив разных плюшек, и провожу лучший день в своей жизни.", "Ооох хорошо то как, жду все серии и смотрю одним махом!!﻿" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Стоит отметить, что этот сезон публике и правда пришлось ждать дольше, чем обычно: его готовили два года. При этом серий в заключительном сезоне будет меньше, чем в обычном. Создатели сериала объясняют это тем, что каждый эпизод будет зрелищнее, дороже и продолжительнее по хронометражу.

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В сети появился двухминутный трейлер последнего сезона "Игры престолов"

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Теги: трейлер, игра престолов, последний сезон



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