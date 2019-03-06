06 Марта 2019
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Две екатеринбургские биатлонистки завоевали медали спринтерской гонки на Универсиаде, "золото" - у югорчанки

В Красноярске завершилась вторая биатлонная гонка Всемирных студенческих игр 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации биатлона Свердловской области, две екатеринбургские спортсменки, Ирина Казакевич и Тамара Воронина, завоевали соответственно серебренную и бронзовую медали на спринтерской дистанции.

Казакевич уступила в итоге 2,9 сек., оступившись суммарно трижды на огневых рубежах. Воронина с двумя промахами финишировала с отставанием в 24,7 сек. Быстрейшей на трассе сегодня стала югорчанка Екатерина Мошкова, которая впрочем также не обошлась без промахов, дважды неточно выстрелив на стойке.

биатлонистки Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Универсиада-2019, пьедестал спринтерской гонки(2019)|Фото: Федерация биатлона Свердловской области

Отметим, что в индивидуальной гонке на Универсиаде весь пьедестал также остался за российскими девушками.

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Две екатеринбургские биатлонистки завоевали медали спринтерской гонки на Универсиаде, "золото" - у югорчанки

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Теги: биатлон, Универсиада, спринт, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Екатерина Мошкова



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