Две екатеринбургские биатлонистки завоевали медали спринтерской гонки на Универсиаде, "золото" - у югорчанки

В Красноярске завершилась вторая биатлонная гонка Всемирных студенческих игр 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации биатлона Свердловской области, две екатеринбургские спортсменки, Ирина Казакевич и Тамара Воронина, завоевали соответственно серебренную и бронзовую медали на спринтерской дистанции.

Казакевич уступила в итоге 2,9 сек., оступившись суммарно трижды на огневых рубежах. Воронина с двумя промахами финишировала с отставанием в 24,7 сек. Быстрейшей на трассе сегодня стала югорчанка Екатерина Мошкова, которая впрочем также не обошлась без промахов, дважды неточно выстрелив на стойке.

Отметим, что в индивидуальной гонке на Универсиаде весь пьедестал также остался за российскими девушками.