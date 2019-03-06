06 Марта 2019
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Депутаты предложили давать отсрочку по выплате потребкредита на время службы в армии

Депутаты Госдумы фракции ЛДПР предложили давать отсрочку по выплате потребительских кредитов кредитов на время службы в армии или прохождения военных сборов. Парламентарии отмечают, что у многих солдат отсутствует физическая возможность внести платеж по кредиту, так как они служат в районах, где нет отделений банка, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сегодня кредитные организации отказываются предоставить отсрочку солдатам, так как служба в армии не попадает под определение форс-мажора. Однако для прохождения военной службы по призыву или участия в военных сборах гражданина могут направить в место, где отсутствуют представительства и филиалы банка.

"Военнослужащие в целях безопасности в большинстве случаев не смогут воспользоваться мобильным телефоном, выйти в сеть Интернет, воспользоваться мобильным приложением, чтобы перечислить оплату онлайн. Данные факты, которые не зависят от заемщика, затрудняют исполнение им кредитных обязательств, в результате чего с него законно могут быть взысканы суммы задолженности, штрафов и неустоек", - отмечено в пояснениях к проекту.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Госдуму был внесен проект закона об "ипотечных каникулах": депутаты предложили давать отсрочку для платежей по ипотеке заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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Депутаты предложили давать отсрочку по выплате потребкредита на время службы в армии

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Теги: потребительский кредит, армия, отсрочка, ипотечные каникулы



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