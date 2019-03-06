06 Марта 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Уралец заплатил 15 штрафов ГИБДД после ареста его iPhone 6

С жителя Среднего Урала взыскали 15 штрафов ГИБДД после ареста его iPhone 6.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, молодой человек из Каменска-Уральского задолжал более 11 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения. Однако все уведомления свердловчанин игнорировал и судебным приставам пришлось арестовать его счет в банке. Но деньги туда так и не поступали.

В дальнейшем должник явился по повестке к судебному приставу-исполнителю, который составил акт описи и ареста имущества в виде сотового телефона iPhone 6. Уралец был предупрежден о возможной самостоятельной или принудительной реализации телефона.

После этого должнику вручили квитанции для погашения штрафов, которые тот немедленно оплатил, чтобы не лишиться своего имущества.

Напомним, недавно на Среднем Урале любительница быстрой езды погасила сразу 15 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться прав.

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Уралец заплатил 15 штрафов ГИБДД после ареста его iPhone 6

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Теги: штрафы, ГИБДД, приставы, iPhone, Средний Урал



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