Пранкеры рассказали спецпредставителю США о счетах Венесуэлы в банке "Лимпопо"

Пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса. Они провели с ним серию переговоров от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

Как сообщает Regnum, Вован и Лексус рассказывали Абрамсу о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо".

Абрамс во время разговора призвал заморозить все банковские счета лиц из ближнего окружения Николаса Мадуро.

Он заявил о вероятных проблемах у Швейцарии после прихода к власти в Венесуэле Хуана Гуаидо, если данные счета не будут заморожены.

В прошлом году российским пранкерам был запрещен въезд на Украину. Напомним, что они регулярно разыгрывают украинских политиков.

Как сообщало Накануне.RU, в новогоднюю ночь пранкеры позвонили Петру Порошенко от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Разговор оборвался в тот момент, когда они посоветовали олигарху много не пить.