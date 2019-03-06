06 Марта 2019
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Политика За рубежом

Пранкеры рассказали спецпредставителю США о счетах Венесуэлы в банке "Лимпопо"

Пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса. Они провели с ним серию переговоров от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

Как сообщает Regnum, Вован и Лексус рассказывали Абрамсу о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо".

Абрамс во время разговора призвал заморозить все банковские счета лиц из ближнего окружения Николаса Мадуро.

Он заявил о вероятных проблемах у Швейцарии после прихода к власти в Венесуэле Хуана Гуаидо, если данные счета не будут заморожены.

В прошлом году российским пранкерам был запрещен въезд на Украину. Напомним, что они регулярно разыгрывают украинских политиков.

Как сообщало Накануне.RU, в новогоднюю ночь пранкеры позвонили Петру Порошенко от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Разговор оборвался в тот момент, когда они посоветовали олигарху много не пить.

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Пранкеры рассказали спецпредставителю США о счетах Венесуэлы в банке "Лимпопо"

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Теги: вован и лексус, пранкеры, венесуэла



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