06 Марта 2019
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Общество Курганская область

"Бедный" курганский должник заплатил полмиллиона, чтобы улететь отдыхать на Кипр

Житель Кургана не смог улететь на Кипр из-за крупного долга.

У судебных приставов мужчина числился в должниках - он был должен физлицу 460 тыс. руб., однако не торопился выплачивать средства. На все вопросы приставов он отвечал, что не собирается платить.

Также оказалось, что за должником не числится никакого имущества - ни счетов в банках, ни квартир, даже свой бизнес он оформил на родственника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Тогда приставы решили ограничить право мужчины на выезд в другие страны. Буквально через несколько дней должник сам явился в отдел ФССП и сказал, что купил путевки на Кипр, однако из-за ограничения улететь никуда не может.

Уже через несколько дней мужчина оплатил весь долг - общая сумма составила почти полмиллиона руб.

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"Бедный" курганский должник заплатил полмиллиона, чтобы улететь отдыхать на Кипр

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Теги: Кипр, отдых, должник, судебные приставы, УФССП, Курган, долг



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