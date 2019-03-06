"Бедный" курганский должник заплатил полмиллиона, чтобы улететь отдыхать на Кипр

Житель Кургана не смог улететь на Кипр из-за крупного долга.

У судебных приставов мужчина числился в должниках - он был должен физлицу 460 тыс. руб., однако не торопился выплачивать средства. На все вопросы приставов он отвечал, что не собирается платить.

Также оказалось, что за должником не числится никакого имущества - ни счетов в банках, ни квартир, даже свой бизнес он оформил на родственника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Тогда приставы решили ограничить право мужчины на выезд в другие страны. Буквально через несколько дней должник сам явился в отдел ФССП и сказал, что купил путевки на Кипр, однако из-за ограничения улететь никуда не может.

Уже через несколько дней мужчина оплатил весь долг - общая сумма составила почти полмиллиона руб.