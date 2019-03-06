Тимати прокомментировал решение суда о выплате моральной компенсации

Рэпер Тимати прокомментировал решение суда о выплате компенсации морального вреда экс-депутаты заксобрания Пермского края Александру Телепневу, передает корреспондент Накануне.RU.

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Отбывающий наказание за избиение Dj Smash (Андрей Ширман) политик отсудил у артиста 30 тыс. руб. за оскорбительные публикации.

Тимати в instagram заявил, что "вполне согласен с решением суда". "Удовлетворён мерой пресечения в виде 2 лет поселений, которую отбывает сейчас "экс депутат"", - написал он, добавив, что если бы знал о таком исходе суда, то добавил еще несколько оскорблений.

Как сообщало Накануне.RU, за избиение музыканта Телепневу и его соучастнику, промоутеру Сергею Ванкевичу, дали по два года колонии-поселения. Срок экс-депутата увеличился до 2,2 лет за драку со студентами.