Челябинский общественник просит администрацию президента проверить расходы ХК "Трактор"

Общественник Николай Ольховский написал открытое письмо прокурору области и администрации президента, в котором попросил провести проверку финансовой отчетности хоккейного клуба "Трактор", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам активиста, очередной миллиард "спущен в унитаз" – 4 марта команда потерпела четвертое поражение от екатеринбургского "Автомобилиста" и завершила выступление в плей-офф КХЛ.

"Из "Трактора" Иван Викторович (Сеничев – прим.) фактически сделал личную полянку для кормления. Он платит миллионные зарплаты своим родственникам и друзьям за счёт бюджета Челябинской области", - пишет общественник.

По его данным, за последние пять лет клуб получил 4 млрд рублей из бюджета области, при этом команда "слила" три сезона из четырех.

Напомним, в первом раунде плей-офф "Трактор" потерпел четыре поражения подряд от "Автомобилиста" и завершил сезон. У тренера претензий к хоккеистам нет, по его словам, они "сделали все, что смогли".

Напомним, ранее Николай Ольховский уже просил генеральную прокуратуру проверить финансовую отчетность хоккейного клуба. Тогда активисту позвонил директор клуба Иван Сеничев, после разговора с которым губернатору Борису Дубровскому пришлось извиняться перед инвалидом за "выплеснутые эмоции директора клуба".