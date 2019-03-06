Американские сенаторы предложили объявить победу США в Афганистане

Законопроект об окончании военных действий американского контингента в Афганистане внесен в Конгресс США.

Документ представили на рассмотрение сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол и его коллега демократ Том Юдолл.

Законопроект под названием AFGHAN - American Forces Going Home After Noble предусматривает объявление победы в Афганистане. Согласно документу, американский контингент должен будет выйти из страны до конца года. Ранее сообщалось о планах США лишь сократить свое военное присутствие в Афганистане.

Если закон будет одобрен, американцы не смогут применять военную силу против террористов на афганской территории, передает Regnum.

Планируются также выплаты военным, отслужившим в Афганистане. Пособие в размере $2,5 тысяч получат более трех миллионов человек.

Ранее стало известно, что власти США хотят подписать мирное соглашение с талибами до проведения очередных выборов президента Афганистана. Они должны пройти в июле 2019 года.

В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых он не получает достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран.

4 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон начал вывод войск из Сирии. При этом он не назвал сроков.