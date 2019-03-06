Американские сенаторы предложили объявить победу США в Афганистане
Законопроект об окончании военных действий американского контингента в Афганистане внесен в Конгресс США.
Документ представили на рассмотрение сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол и его коллега демократ Том Юдолл.
Законопроект под названием AFGHAN - American Forces Going Home After Noble предусматривает объявление победы в Афганистане. Согласно документу, американский контингент должен будет выйти из страны до конца года. Ранее сообщалось о планах США лишь сократить свое военное присутствие в Афганистане.
Если закон будет одобрен, американцы не смогут применять военную силу против террористов на афганской территории, передает Regnum.
Планируются также выплаты военным, отслужившим в Афганистане. Пособие в размере $2,5 тысяч получат более трех миллионов человек.
Ранее стало известно, что власти США хотят подписать мирное соглашение с талибами до проведения очередных выборов президента Афганистана. Они должны пройти в июле 2019 года.
В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых он не получает достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран.
4 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон начал вывод войск из Сирии. При этом он не назвал сроков.