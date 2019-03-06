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Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких проведет сборы в Испании и обещает "социальный лифт" для всех

Свердловская экс-чиновница Ольга Глацких, заявившая о том, что государство ничего не должно молодежи, планирует провести спортивные сборы в Испании. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом она сообщила в своем Instagram.

Напомним, в конце декабря 2018 года, после громкого скандала с ее участием, Глацких написала заявление на увольнение с поста директора департамента молодежной политики. По ее словам, после ухода она все равно планирует и дальше "приносить пользу нашей молодежи - но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего".

Теперь Ольга запланировала летом провести международные спортивные сборы в Испании, в которых примут участие гимнастки со всей России.

Ольга Глацких(2018)|Фото: Накануне.RU

"Сейчас занимаюсь организацией тренировок, проживания и питания спортсменов. Параллельно регистрирую специальный фонд, деятельность которого будет направлена на поддержку детей из регионов. Он должен стать "социальным лифтом" в спорте, но не для избранных, а для всех", - пишет Глацких.

Также она пообещала и другие новости, о которых расскажет позже.

Напомним, ранее Ольга Глацких проводила Всероссийский турнир по художественной гимнастике "Ты сможешь сам". Он состоялся в Нижнем Тагиле, в соревнованиях участвовали более 450 гимнасток.

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Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких проведет сборы в Испании и обещает "социальный лифт" для всех

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Теги: Глацких, Испания, скандал



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