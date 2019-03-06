Темпы роста накоплений россиян снизились

В 2018 г. темпы роста накоплений россиян снизились: сбережения жителей выросли на 3 трлн руб. или на 10%. По итогам 2017 г. накопления увеличивались на 12,4%.

Общий объем сбережений достиг 33,6 трлн руб. Большая часть средств хранится в банках (22,3 трлн руб.), остальное - в наличных и ценных бумагах, пишут "Известия".

Снижение темпов прироста накоплений аналитики связывают с уменьшением ставок по вкладам. Как сообщало Накануне.RU, в 2019 г. ставки вновь увеличиваются.

По мнению экспертов, россияне продолжат увеличивать "подушку безопасности" из-за спада реальных денежных доходов. Вкупе с замедлением роста зарплат это увеличивает стремление откладывать на "черный день".