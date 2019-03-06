06 Марта 2019
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Происшествия В бывшем СССР

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, перевели в колонию общего режима.

Как сообщает Генпрокуратура страны, Каримова не соблюдала условия отбывания наказания, она использовала средства связи и не возмещала ущерб.

В октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

Позднее прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование дела по другим обвинениям, и она взята под стражу.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 млрд долларов. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на более чем 1,5 млрд долларов.

18 декабря 2017 года Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Но в 2018 году суд заменил наказание Каримовой на ограничение свободы на 5 лет. До сих пор она находилась по месту жительства дочери Иман.

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Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

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Теги: гульнара каримова, узбекистан, колония



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