06 Марта 2019
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Происшествия Пермский край

В Перми избитая кондуктором пенсионерка пойдёт под суд за побои

В Перми полицейские закончили проверку избиения пенсионерки кондуктором автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

Напомним, 12 февраля в соцсетях появилась видеозапись конфликта между пожилой женщиной и контролером. На кадрах видно, как пенсионерка пытается выйти из транспорта, но ее толкает кондуктор. Она требует оплатить проезд, в то время как пожилая женщина пытается объяснить, что у нее проездной. Контролер, увидев, что их конфликт снимают, заявила, что пенсионерка якобы ее пнула. В ответ автор видеозаписи сообщает, что кондуктор первая начала вести себя агрессивно.

Поскольку обе участницы конфликта избили друг друга, женщины попали под "административку" – составлены два протокола по статье "Побои", сообщили в управлении. Вскоре оба документа уйдут в суд.

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В Перми избитая кондуктором пенсионерка пойдёт под суд за побои

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Теги: автобус, пассажир, кондуктор, побои



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