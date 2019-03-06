"Реал" дома сенсационно проиграл "Аяксу" 1:4 и вылетел из Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА - мадридский "Реал" - сенсационно вылетел из турнира. В 1/8 финала на своем поле команда разгромно проиграла амстердамскому "Аяксу", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла во вторник на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась победой гостей со счетом 1:4. В составе голландского клуба отличились Хаким Зиеш, Давид Нерес, Душан Тадич и Лассе Шоне. Тадич также сделал две голевые передачи. "Реал" сумел ответить лишь точным ударом Марко Асенсио.

Таким образом "Аякс" идет дальше по сумме двух матчей (первая встреча завершилась победой мадридцев 1:2). "Реал", который выигрывал Лигу чемпионов три раза подряд, покидает турнир.

Сегодня состоятся еще две ответных игры 1/8 финала - в Париже сыграют ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед" (первый матч 2:0), а в Португалии встретятся "Порту" и итальянская "Рома" (первый матч 1:2).