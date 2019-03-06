В ООН незаконный оборот человеческих органов оценили в $600 млн

Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год, согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности.

Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на издание Prensa Latina, такие сведения были озвучены на первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями, стартовавшем в Гватемале.

В мероприятии также участвуют представители от Гондураса, Сальвадора, Доминиканы, Мексики и Коста-Рики.

Работа конгресса будет продолжаться с 5 по 6 марта.