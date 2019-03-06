Президент Южной Осетии посетит Россию с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 6 марта, проведёт переговоры с главой Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны намерены обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия, прежде всего в социально-экономической сфере.

Напомним, в августе прошлого года Бибилов вручил Путину орден "Уацамонга" в знак признания "исключительной личной роли в отражении вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии, а также в утверждении суверенной государственности республики".