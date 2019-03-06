Суд заочно арестовал бывшего подрядчика Восточного

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, который объявлен в международный розыск.

Его обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере. Гинзбургу грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Мера пресечения в отношении обвиняемого будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания в России.

Ранее Гинзбург, как гендиректор ООО "Экономические программы" уже привлекался к уголовной ответственности по делу о невыплате сотрудникам заработной платы в размере более 16 млн руб., сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в хищениях при строительстве космодрома "Восточный", сообщили Накануне.RU в военном следственном управлении СК по Центральному военному округу.

Сообщается об окончании предварительного следствия в отношении экс-первого замначальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства" Сергея Батукаева, бывшего руководителя проектов предприятия Натальи Буланцевой, а также бывших инженера Элизы Кучиной и директора "СК Северстрой" Глеба Суховеркова. Все они обвиняются в хищении чужого имущества в составе ОПГ.

По данным следствия, участники преступной группы составляли фиктивные документы о выполненных работах по строительству космодрома "Восточный", а также хищении 21 млн руб. при якобы закупке различных материалов.

Также отмечается, что Батукаев и Буланцева подготовили приказы о премировании подчиненных должностных лиц, по которым необоснованно было выплачено свыше 3,8 млн рублей.